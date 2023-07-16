Гарна Анна Кошмал у червоній сукні та рукавичках захопила пристрасними фото

Українська акторка Анна Кошмал продемонструвала свою красу та жіночність.

Зірка серіалів поділилася з шанувальниками кадрами з пристрасної фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Кошмал здивувала фанів розкішним образом.

"Ніч надає блиску зіркам і жінкам", - підписала добірку фото Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Акторка показалася на рожевому тлі у червоній сукні асиметричного крою, яка підкреслила її струнку фігуру. Яскравий образ Кошмал підкреслила рукавичками в тон та виразними сережками з перлами. Гармонійно з вбранням зірки поєднувався макіяж зі спокусливими червоними губами та стрілками.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У звабливій фотосесії акторка знялася задля промо нової вистави "Серцеїдки", в якій Кошмал зіграє одну з головних ролей. Як розповіла Анна, прем'єра запланована на листопад.

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