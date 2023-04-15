Гарна Джамала в українському національному вбранні пригадала, як Великдень у Криму святкувала

Співачка Джамала дуже сумує за рідним Кримом, де минуло її дитинство та юність.

Напередодні Великодня виконавиця пригадала, як вони з родиною зустрічали це свято вдома. Не зважаючи на те, що рідні співачки кримські татари, у дитинстві майбутня зірка з мамою фарбували крашанки цибулевим лушпинням та пекли паски. До теплих спогадів Джамала додала яскраві фото у неймовірному національному вбранні.

"Коли ми святкували Великдень в Криму, за день до свята в цибулі виварювали з мамою святкові яйця, а потім мама пекла різні паски і здобу. Пам‘ятаю, як зараз", - написала Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Також родина завжди збиралася разом з сусідкою, яка розповідала багато історій про життя кримських татар під час депортації. Джамала поділилася, що для неї дуже цінно, що в Україні поважають традиції різних народів та релігій.

"Тоді ми йшли завжди до Віри Василівної, нашої сусідки. Бабуся, про яку я розповідаю, знала Крим ще з часів депортації кримських татар та дуже добре говорила українською. Вона пам‘ятала його охайним, з ошатними хатинками і доглянутими виноградниками. Ми провідували її та годинами слухали історії про те, як ж все було після депортації. Її з родиною тоді переселили з Кубані в будинок кримських татар. А далі ми йшли на море, і на тоді ще прохолодному, але вже сонячному пляжі могли поїсти і промочити ноги. Це також було нашою традицією. Мама йшла до церкви. В цьому є моя Україна, в толерантності! Люди завжди поважали свята інших людей, інших релігій", - поділилася спогадами співачка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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