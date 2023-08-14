Гарна Джамала у яскравій червоній сукні показала, як з чоловіком на весіллі в Києві погуляла

Українська співачка Джамала разом зі своїм чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим відвідала весілля своїх друзів.

Світлинами у компанії коханого та друзів виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Джамала продемонструвала яскравий та дуже жіночний образ, який вона обрала для весільної вечірки.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка одягнула стильну сукню з плісированої тканини у яскравому червоному кольорі, яку доповнила виразними аксесуарами. Джамала обрала під сукню довгі сережки з розсипом каміння, сріблясті босоніжки на високих підборах та незвичний золотий клатч у вигляді кулі.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На святі також був присутній відомий кримськотатарський громадський діяч та Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Джамала не втратила нагоди привітатися з ним та зробити спільні фото.

Джамала з чоловіком та Мустафа Джемілєв / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала та Мустафа Джемілєв / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Читайте також: