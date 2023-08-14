Гарна Джамала у яскравій червоній сукні показала, як з чоловіком на весіллі в Києві погуляла

Пара привітала зі святом своїх друзів.
Українська співачка Джамала разом зі своїм чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим відвідала весілля своїх друзів.
Світлинами у компанії коханого та друзів виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Джамала продемонструвала яскравий та дуже жіночний образ, який вона обрала для весільної вечірки.
Співачка одягнула стильну сукню з плісированої тканини у яскравому червоному кольорі, яку доповнила виразними аксесуарами. Джамала обрала під сукню довгі сережки з розсипом каміння, сріблясті босоніжки на високих підборах та незвичний золотий клатч у вигляді кулі.
На святі також був присутній відомий кримськотатарський громадський діяч та Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Джамала не втратила нагоди привітатися з ним та зробити спільні фото.
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