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Гарна Ксенія Мішина у короткому топі та лосинах захопила жіночними кадрами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
886
Час на прочитання
1 хв
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Гарна Ксенія Мішина у короткому топі та лосинах захопила жіночними кадрами

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Акторка поділилася новими фото у Мережі.

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина захопила шанувальників жіночним образом.

У Instagram-акаунті акторка поділилася новими світлинами. На фото Ксенія позувала біля дзеркала у гримерці, спокусливо вигнувшись вперед.  На зірці були одягнуті чорні лосини та короткий топ, який відкрив тонку підтягнуту талію Мішиної.

"Кожен день- це і є той один день, той один момент, у якому є Ви. Насолоджуйтесь", - підписала нові фото Ксенія. 

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники акторки зазначили, що вона має просто чудовий вигляд та засипали її компліментами: "Яка красуня",  "Це просто пожежа", "Неймовірно гарна і сексуальна", "Дуже сексі".

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua
Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія повернулася з-за кордону. Акторка побувала у Ніцці, звідки поділилася сонячними світлинами на тлі моря і натрапила на критику у Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
886
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