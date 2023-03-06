Гарна Ксенія Мішина у короткому топі та лосинах захопила жіночними кадрами

Зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина захопила шанувальників жіночним образом.

У Instagram-акаунті акторка поділилася новими світлинами. На фото Ксенія позувала біля дзеркала у гримерці, спокусливо вигнувшись вперед. На зірці були одягнуті чорні лосини та короткий топ, який відкрив тонку підтягнуту талію Мішиної.

"Кожен день- це і є той один день, той один момент, у якому є Ви. Насолоджуйтесь", - підписала нові фото Ксенія.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Шанувальники акторки зазначили, що вона має просто чудовий вигляд та засипали її компліментами: "Яка красуня", "Це просто пожежа", "Неймовірно гарна і сексуальна", "Дуже сексі".

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно Ксенія повернулася з-за кордону. Акторка побувала у Ніцці, звідки поділилася сонячними світлинами на тлі моря і натрапила на критику у Мережі.

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