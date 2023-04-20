Гарна Настя Каменських знялася у патріотичному фотосеті у вбранні, яке розробила сама

Співачка Настя Каменських напередодні свого туру українськими містами "Я – Україна" представила колекцію вбрання у колаборації з одним із українських брендів одягу.

Уся лінійка колекції виконана у білому кольорі, всі речі прикрашені синьо-жовтим принтом, в якому транслюються важливі символи: лялька-мотанка — давній український оберіг, який захищав душі наших пращурів від злих сил; дерево життя, що символізує розквіт нашої країни; мушля з узбережжя Маріуполя, яка стала уособленням стійкості нашої країни у боротьбі з ворогом; намисто як символ єдності та неподільності нашої держави; булава яка уособлює в собі мужність і незламність духу українського народу, що проливали кров за Батьківщину в боротьбі з ворогами за свободу.

Настя Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських

"На цих речах зображені ключові фрази з моєї пісні "Я – Україна": "переможе любов", "сильна нація" та інші, які, впевнена, відгукуються в серцях багатьох. Нам дійсно важливо зараз знати, що правда на нашому боці і вірити в тільки в найкраще", - сказала Каменських.

Настя Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських

Настя Каменських

Концерти туру "Я – Україна", якому присвячений випуск колекції NK by GEPUR, почнуться вже сьогодні. Сума з продажу кожного квитка йтиме на допомогу країні. Співачка присвячує свої виступи незламності України та сильному народу. Серед пісень, які звучатимуть у турі будуть усім улюблені хіти – "Тримай", "Обіцяю", "Почуття" і багато інших.

Усі елементи NK by GEPUR можна буде придбати на концертах співачки у містах України, а також в онлайн-магазині GEPUR в оффлайн-магазинах. Частину прибутку з продажів колекції буде спрямовано на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських прокоментувала чутки про її розлучення з репером та продюсером Потапом і відреагувала на секс-скандал навколо чоловіка, який розгорівся у Мережі.

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