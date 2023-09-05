Гарна Тіна Кароль у елегантному костюмі з металевими корсетом позувала для світового глянцю

Українська співачка Тіна Кароль захопила кадрами зі своєї новою фотосесії для відомого глянцю.

Знаменитість знялася для португальського номеру журналу VOGUE у рамках світової промо-компанії пісні "One Nation Under Love", яку вона записала разом з Даян Воррен.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна позувала у новій фотосесії у дуже незвичному образі. Співачка обрала елегантний чорний костюм із жакетом та довгою спідницею. Особливої "родзинки" вбранню додав металевий корсет, який імітував вигини тіла Кароль.

Співачка з легким макіяжем та пишними локонами впевнено дивилася в об'єктив фотокамери.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

У новому випуску журналу Тіна говорила про війну в Україні та також розповіла про свою співпрацю з американською композиторкою. За словами артистки, вона давно мріяла про запис такого дуету.

"Пісня "One Nation Under Love" з Даян Воррен стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності та здатності підтримувати вокальний тон від початку до кінця. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість поговорити зі світом про Україну, використати м'який, але відомий вплив культурної дипломатії. Ми маємо постійно пояснювати за кордоном, що Україна не є ворогом, що на нас напали та що це масштабне вторгнення в нашу державу - бо агресор не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду", - сказала Тіна.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що до Дня Незалежності України Тіна Кароль та авторка світових хітів Даян Воррен представили спільний трек - One nation under love. Нова пісня про незламність українців та єдність вже була номінована на "Греммі".

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