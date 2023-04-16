Гарна Тіна Кароль з оголеними ключицями зачарувала кадрами з жіночної фотосесії

Фани у захваті від ніжного образу зірки.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками кадрами з нової фотосесії.

Виконавиця постала на світлинах у дуже ніжному та витонченому амлуа. Тіна позувала на білосніжому тлі з оголеними ключицями та блакитною орхідеєю замість сережки. Портретними світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Підпис до добірки з фотосесії Тіна запропонувала шанувальникам написати самим. Тож фани Кароль увімкнули фантазію та написали безліч коментарів з компліментами співачці.

Коли людина прикрашає квітка, а не навпаки!

Спокуслива та тендітна водночас.

Подивилася на Тіну і забула, як дихати!

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Серед коментаторів опинилася і співачка Оля Полякова. Вона зробила комплімент своїй колезі: "Боже, навіть не знаю як підписати таку красу".

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