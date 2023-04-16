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Гарна Тіна Кароль з оголеними ключицями зачарувала кадрами з жіночної фотосесії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
402
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Гарна Тіна Кароль з оголеними ключицями зачарувала кадрами з жіночної фотосесії

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Фани у захваті від ніжного образу зірки.

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками кадрами з нової фотосесії. 

Виконавиця постала на світлинах у дуже ніжному та витонченому амлуа. Тіна позувала на білосніжому тлі з оголеними ключицями та блакитною орхідеєю замість сережки. Портретними світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. 

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Підпис до добірки з фотосесії Тіна запропонувала шанувальникам написати самим. Тож фани Кароль увімкнули фантазію та написали безліч коментарів з компліментами співачці.

  • Коли людина прикрашає квітка, а не навпаки!
  • Спокуслива та тендітна водночас.
  • Подивилася на Тіну і забула, як дихати!
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Серед коментаторів опинилася і співачка Оля Полякова. Вона зробила комплімент своїй колезі: "Боже, навіть не знаю як підписати таку красу".

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Дата публікації
Перегляди
402
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