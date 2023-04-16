Гарна Тіна Кароль з оголеними ключицями зачарувала кадрами з жіночної фотосесії

Фани у захваті від ніжного образу зірки.
Українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками кадрами з нової фотосесії.
Виконавиця постала на світлинах у дуже ніжному та витонченому амлуа. Тіна позувала на білосніжому тлі з оголеними ключицями та блакитною орхідеєю замість сережки. Портретними світлинами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Підпис до добірки з фотосесії Тіна запропонувала шанувальникам написати самим. Тож фани Кароль увімкнули фантазію та написали безліч коментарів з компліментами співачці.
- Коли людина прикрашає квітка, а не навпаки!
- Спокуслива та тендітна водночас.
- Подивилася на Тіну і забула, як дихати!
Серед коментаторів опинилася і співачка Оля Полякова. Вона зробила комплімент своїй колезі: "Боже, навіть не знаю як підписати таку красу".
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