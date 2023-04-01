Гарна Юлія Саніна прикрасила обкладинку британського The Times

Також співачка розповіла, як створює музику під час війни.

Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна з'явилася на сторінках авторитетного видання The Times.

Британська газета запросила співачку на інтерв'ю напередодні пісенного конкурсу "Євробачення-2023", ведучої якого цього року стане Саніна.

"Український музикант на обкладинці легендарного The Times. Розгорнуте інтерв‘ю про The Hardkiss, Євробачення, життя. Та найголовніше - мені дали можливість озвучити важливі меседжі: культура і спорт не можуть бути "поза війною і політикою" і чому злочинцям не місце на "Євробаченні", - поділилася Саніна в Instagram.

Юлія Саніна на сторінках The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Виконавиця з'явилася на обкладинці у обтислій сукні, прикрашеній стразами, з яскравим макіяжем, який також був доповнений блискучими камінцями.

Юлія Саніна на сторінках The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

У розмові з виданням Юлія розповіла не лише про підготовку до шоу у Ліверпулі, а й підняла важливу тему - повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зокрема, співачка розповіла про те, як продовжує створювати музику під час війни.

"У Києві ми були просто музикантами. Тепер ми маємо дипломатичну місію", - сказала в розмові з виданням Саніна.

Юлія Саніна на сторінках The Times / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, що Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих конкурсу "Євробачення-2023", який від імені України цього року пройде у Великій Британії. Раніше співачка розповіла, як їй вдалося отримати нагоду вести головний пісенний конкурс Європи.

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