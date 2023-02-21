Гаррі Стайлс на концерті випив з кросівка алкоголь та шокував фанів: "Мені соромно"

Знаменитість це зробив під час свого виступу в Австралії.

Британський співак Гаррі Стайлс приголомшив прихильників своїм вчинком під час виступу.

Зокрема, на концерті в Австралії знаменитість зняв кросівок, налив туди алкоголь, а потім вилив собі до рота.

Та, як виявилося, це була не просто епатажна поведінка молодого виконавця. Гаррі виконав австралійську традицію, яку в країні популяризував пілот Формули-1 Даніель Ріккардо.

"Це одна з найогидніших традицій, про які я коли-небудь чув. Я відчуваю себе іншою людиною", - жартував Стайлс.

Harry Styles drinks out of his shoe at his concert in Australia as part of a tradition. pic.twitter.com/wS44f8T1L8 — Pop Crave (@PopCrave) February 20, 2023

Хоч співак австралійської традиції дотримався, однак, за його словами, йому через це соромно.

"Мені соромно за себе. Це так особисто. Це такий інтимний момент, яким можна поділитися з багатьма людьми", - додав артист.

Нагадаємо, на концертах Гаррі Стайлса трапляються різні курйозні інциденти. Коли виконавець виступав у Каліфорнії, то настільки віддався хвилі емоцій, що випадково порвав штани.

Читайте також: