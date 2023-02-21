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Гаррі Стайлс на концерті випив з кросівка алкоголь та шокував фанів: "Мені соромно"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Гаррі Стайлс на концерті випив з кросівка алкоголь та шокував фанів: "Мені соромно"

Гаррі Стайлс / Фото: Associated Press

Знаменитість це зробив під час свого виступу в Австралії.

Британський співак Гаррі Стайлс приголомшив прихильників своїм вчинком під час виступу.

Зокрема, на концерті в Австралії знаменитість зняв кросівок, налив туди алкоголь, а потім вилив собі до рота.

Та, як виявилося, це була не просто епатажна поведінка молодого виконавця. Гаррі виконав австралійську традицію, яку в країні популяризував пілот Формули-1 Даніель Ріккардо.

"Це одна з найогидніших традицій, про які я коли-небудь чув. Я відчуваю себе іншою людиною", - жартував Стайлс.

Хоч співак австралійської традиції дотримався, однак, за його словами, йому через це соромно.

"Мені соромно за себе. Це так особисто. Це такий інтимний момент, яким можна поділитися з багатьма людьми", - додав артист.

Нагадаємо, на концертах Гаррі Стайлса трапляються різні курйозні інциденти. Коли виконавець виступав у Каліфорнії, то настільки віддався хвилі емоцій, що випадково порвав штани.

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Дата публікації
Перегляди
305
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