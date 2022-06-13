Гаррі Стайлс на знак солідарності з Україною виступив на концерті у синьо-жовтому вбранні

Гаррі Стайлс на знак солідарності з Україною виступив на концерті у синьо-жовтому вбранні

Відомий британський співак, один із засновників гурту One Direction Гаррі Стайлс, активно підтримує Україну.

Концерт 11 червня у Глазго, Шотландія, не став виключенням для співака черговий раз продемонструвати свою солідарність з українським народом.

Виконавець відіграв виступ у костюмі у синьо-жовтих кольорах.

Зазначимо, це вже не вперше, коли Гаррі Стайлс демонструє свою солідарність з українським народом, якому доводиться захищати країну від російських окупантів. Під час свого нещодавнього концерту у США артист тримав прапор України, який йому вручили прихильники. Тож свою композицію Sign Of The Times Гаррі виконав, тримаючи на плечі синьо-жовтий стяг.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії, світові знаменитості підтримують українців. Зокрема, вони розповідають про жахливу війну, приїжджають до України та закликають негайно зупинити РФ.

Нещодавно зірка серіалу "Всі жінки відьми", американська акторка Алісса Мілано вкотре закликала підтримати Україну. 49-річна знаменитість зняла відео, на якому постала у синьо-жовтій футболці.

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