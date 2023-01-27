Гаррі Стайлс порвав штани просто під час концерту: курйозний момент потрапив на відео

Британський співак Гаррі Стайлс не очікував, що його концерт у Каліфорнії перетвориться на шоу з переодяганнями.

Конфузна ситуація сталася з артистом просто під час виконання хіта Music for a Sushi Restaurant. Гаррі так емоційно виконував пісню та танцював, що в момент, коли він впав на одне коліно, його штани розірвалися.

Виконавець постав перед чисельною публікою з діркою просто поміж ніг. 28-річний Гаррі був шокований не менше за глядачів, тому, сором'язливо прикривши розірване місце, він поспішив до своїх музикантів.

Втім, навіть цей курйоз не зіпсував концерт артиста. Співак завершив свій виступ, прикриваючи дірку на штанях рушником.

До речі, у залі під час виступу також була присутня акторка Дженніфер Еністон. Це стало ще одним приводом для жартів у Мережі, адже свого часу Стайлс зізнався, що був буквально закоханий у зірку серіалу "Друзі".

"Якби я був Гаррі, одна думка про те, що я порву штани перед Дженніфер Еністон, відправила б мене на дострокову пенсію", - пожартували фани у Twitter.

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