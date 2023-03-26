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Гаррі Стайлс посеред вулиці злився у пристрасному поцілунку з відомою моделлю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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509
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Гаррі Стайлс посеред вулиці злився у пристрасному поцілунку з відомою моделлю

Фото: Associated Press

Пару заскочили разом у Токіо.

Британський співак Гаррі Стайлс був помічений разом з 31-річною топмоделлю Емілі Ратаковскі.

Знаменитостей заскочили під час прогулянки у Токіо після концерту виконавця. Гаррі та Емілі, не соромлячись, злилися у пристрасному поцілунку просто посеред вулиці. 

Для прихильників моделі та співака стало повною несподіванкою побачити пару разом та ще й за поцілунками.

Зовсім нещодавно Гаррі розірвав стосунки з актором Олівією Вайлд, а ось Емілі активно ходила на побачення. Ба більше, не так давно модель поділилася відвертим фото з коміком Еріком Андре, на якому він позував оголеним на дивані. 

Багатьом з користувачів у Мережі поцілунки Ратаковскі та Стайлса здалися зовсім нещирими, тому вони припустили, що таким чином зірки хочуть привернути до себе увагу.

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Дата публікації
Перегляди
509
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