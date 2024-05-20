Гаррі Стайлс розійшовся зі своєю дівчиною після 14 місяців стосунків

Британський співак Гаррі Стайлс розійшовся зі своєю дівчиною, канадійською акторкою та моделлю Тейлор Рассел.

Про це інсайдер розповів виданню The Sun. Пара була разом протягом 14 місяців. У квітні закохані подорожували до Японії, однак після поїздки в їхніх стосунках настала криза. Пара не змогла впоратися зі складним періодом і вирішила розійтися.

Тейлор Рассел / Фото: Getty Images

"Гаррі і Тейлор припинили свої стосунки. Після поїздки до Японії вони пережили важкий період і через деякий час розійшлися. Вони були прекрасною парою, і було очевидно, що Тейлор робила Гаррі щасливим. Однак останнім часом стосунки стали напруженими, вони взяли паузу", - розповів інсайдер.

Також негативно на їхні стосунки вплинули напружені графіки роботи. Тож, вони прийняли рішення зосередитися більше на кар'єрі.

Гаррі Стайлс / Фото: Associated Press

Зазначимо, Гаррі Стайлс та Тейлор Рассел перебували у стосунках протягом 14 місяців. Вони не освітлювали роман публічно та не ділилися подробицями особистого життя.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Кароліна Ашіон зізналась, що розійшлася з коханим. Пара перебувала в стосунках протягом 15 років.

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