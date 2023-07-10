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Гаррі Стайлс запросив Еліну Світоліну на концерт після її перемоги у турнірі Wimbledon

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Гаррі Стайлс запросив Еліну Світоліну на концерт після її перемоги у турнірі Wimbledon

Гаррі Стайлс, Еліна Світоліна

Спортсменка мала квитки на шоу артиста, однак не змогла туди піти через турнір.

Британський співак Гаррі Стайлс неочікувано запросив українську тенісистку Еліну Світоліну на свій концерт після її перемоги у турнірі Wimbledon.

Як виявилося, спортсменка мала квиток на шоу виконавця, адже є його фанаткою. Однак не змогла піти на виступ кумира у Відні. Світоліна квитки подарувала, а сама вирушила на турнір Wimbledon, де здобула перемогу над білоруською тенісисткою Вікторією Азаренко та пройшла до чвертьфіналу.

"Я сподіваюся Гаррі побачить це і, можливо…Я просто, знаєш, палка твоя прихильниця", - прокоментувала Еліна.

Британський співак Гаррі Стайлс таки дізнався про це і потішив Еліну своєю реакцією. Виконавець зазначив, що в нього ще відбудуться чотири концерти, тож запросив тенісистку на будь-який із них. Також Стайлс побажав Світоліній успіхів у турнірі.

"Вітаю! У нас попереду ще чотири шоу, ти можеш прийти на будь-яке з них. Нехай щастить у турнірі", - прокоментував виконавець.

Нагадаємо, Гаррі Стайлс виступив проти війни, яку в Україні розв'язала Росія. Також артист часто з'являється на концертах у синьо-жовтому вбранні та під час своїх виступів тримає український прапор.

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Дата публікації
Перегляди
743
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