Гаррісон Форд неочікувано відмовився вести "Оскар-2025" за день до церемонії

Легендарний американський актор Гаррісон Форд, який відомий за роллю археолога Індіана Джонса, відмовився вести "Оскар-2025" за день до церемонії

Артист мав бути одним із ведучих та вручати лауреату омріяну статуетку. Однак за день до урочистої церемонії Форд відмовився виконувати цю важливу місію. Як повідомляє Entertainment Weekly, причиною цього стали проблеми зі здоров'ям. Річ у тім, що незадовго до "Оскара-2025" у Гаррісона Форда діагностували оперізувальний лишай. Тож, акторові довелося відмовитися від ролі ведучого на церемонії та довірити іншому вручати одну з головних нагород кінопремії. Сам артист тим часом займатиметься лікуванням.

Гаррісон Форд / Фото: Associated Press

Зазначимо, "Оскар-2025" відбудеться у ніч проти 3 березня. Вже от-от стане відомо, хто отримає омріяні статуетки. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі. Ми вестимемо текстову онлайн-трансляцію та першими повідомимо вам імена лауреатів.

Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися "Оскар-2025". Також ви можете ознайомитися зі скандалами через кінопремію та чому урочиста церемонія опинилася під загрозою скасування.

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