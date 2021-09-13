Гаряча дівчина Суровцева з'явилася на паркеті "Танців з зірками" у бікіні

Гаряча дівчина Суровцева з'явилася на паркеті "Танців з зірками" у бікіні

Анна продемонструвала неймовірну фігуру.

У другому ефірі "Танців з зірками", який присвячений темі кохання, на паркеті з'явилася дівчина актора та стриптизера Олексія Суровцева – Анна Скворцова.

Так, учасник разом зі своєю партнеркою Марією Колосовою виконали диско під пісню Benny Benassi – Satisfaction. Наприкінці номера до них вийшла обраниця зірки у рожевому бікіні. Аня продемонструвала неймовірну фігуру.

Скворцова – призерка чемпіонатів Європи та світу, переможниця міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу.

У результаті, пара отримала від суддів знову найменшу кількість балів – 12.

Нагадаємо, стриптизер Суровцев пригадав, як сусіди викликали копів через його бурхливий секс: "Порностудія". Сусіди подумали, що актор знімає порно у себе вдома.

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