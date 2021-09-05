Гаряча Ілона Гвоздьова у топі та короткій спідниці спричинила фурор спокусливим танцем

Артистка захопила фанів новим відео.
Відома хореографиня Ілона Гвоздьова чудово володіє своїм тілом.
Зірка захоплює пластикою та доволі часто тішить фоловерів неймовірними танцями. Так, цього разу на сторінці в Instagram знаменитість розмістила відео, де спокусливо рухається під запальну музику. У ролику Гвоздьова постала у чорному топі та короткій спідниці.
"1,2,3- танцювати почни", – написала Ілона.
Шанувальники Гвоздьової оцінили і фігуру, і танці кумирки у коментарях.
- У мене аж мурашки! Гаряча Ілона
- Я вами захоплююся
- Розкішна
- Ух! Вогонь! Запалюєш з одного погляду, руху…
Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова в коричневому бікіні грайливо поплескалася в морі. Артистка показала, як минула її відпустка.