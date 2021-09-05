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Гаряча Ілона Гвоздьова у топі та короткій спідниці спричинила фурор спокусливим танцем

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Гаряча Ілона Гвоздьова у топі та короткій спідниці спричинила фурор спокусливим танцем

instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка захопила фанів новим відео.

Відома хореографиня Ілона Гвоздьова чудово володіє своїм тілом.

Зірка захоплює пластикою та доволі часто тішить фоловерів неймовірними танцями. Так, цього разу на сторінці в Instagram знаменитість розмістила відео, де спокусливо рухається під запальну музику. У ролику Гвоздьова постала у чорному топі та короткій спідниці.

"1,2,3- танцювати почни", – написала Ілона.

Шанувальники Гвоздьової оцінили і фігуру, і танці кумирки у коментарях.

  • У мене аж мурашки! Гаряча Ілона
  • Я вами захоплююся
  • Розкішна
  • Ух! Вогонь! Запалюєш з одного погляду, руху…

Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова в коричневому бікіні грайливо поплескалася в морі. Артистка показала, як минула її відпустка.

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