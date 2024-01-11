Гаряча Леся Нікітюк еротично задерла ногу у сміливій фотосесії

Артистка продемонструвала свою розтяжку.
Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників свіжими знімками з нещодавньої пікантної фотосесії.
Нікітюк приміряла образ голлівудської діви з якогось бойовика. На фотографії Леся постала у чорній куртці-косусі, з вечірнім макіяжем, розпущеним волоссям. Образ ведучої доповнили підвіска на шиї та мініатюрні сережки.
Та найбільше фанів Нікітюк схвилювала поза, в якій вона зображена на світлині. Леся сміливо дивиться у камеру та задерла ногу. Таким чином знаменитість продемонструвала не аби яку розтяжку:
"Сподіваюсь, на цьому фото я не вийшла за рамки", - грайливо підписала знімок Нікітюк.
Підписники сторінки ведучої були у захваті від її краси та харизми, а дехто був приголомшений розтяжкою, що навіть поцікавився, чи це точно нога Лесі:
- Кого вже попросили задерти так ногу, щоб перевірити чи то нога Лесі
- А це ваша нога?
- Якщо це дійсно ваша нога - ви маєте круту розтяжку! Супер!
- Все дуже зі смаком, і не вульгарно, і водночас дуже сексі! Таким ніжкам можна тільки позаздрити
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників, показавши своє "оголене" селфі. Ведуча показала знімок, де видно лише її тінь, і засвітила сосок.
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