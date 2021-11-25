Гаряча партнерка MELOVIN Ліза Русіна спричинила фурор ідеальною фігурою в білизні

Хореографиня поділилася еротичними фото.

Хореографиня Ліза Русіна, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" разом зі співаком MELOVIN, спричинила фурор в Мережі еротичними фото.

Артистка розмістила у своєму Instagram знімки, де позувала в білизні синього кольору.

Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

Ліза із мокрим волоссям похвалилася стрункою фігурою, пласким животиком та довжелезними ніжками. Вона постала на п'єдесталі, наче витончена скульптура.

Ліза Русіна / instagram.com/lissarusina

"Точена. Ніби Тато Карло стругав. 20 років вбахав, щоб створити тебе", – написала танцівниця.

У відповідь фани написали, що Русіна дуже гаряча: "Несіть вогнегасник", "Гасіть цю пожежу", "Шедевральна", "Ось це так фігура", "Ти дуже красива дівчина".

Нагадаємо, MELOVIN та Русіна покинули танцювальне шоу після дев’ятого ефіру. Вони запам’яталися глядачам пристрасними танцями і та епатажними витівками.

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