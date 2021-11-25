Гаряча партнерка MELOVIN Ліза Русіна спричинила фурор ідеальною фігурою в білизні

Хореографиня поділилася еротичними фото.
Хореографиня Ліза Русіна, яка брала участь у шоу "Танці з зірками" разом зі співаком MELOVIN, спричинила фурор в Мережі еротичними фото.
Артистка розмістила у своєму Instagram знімки, де позувала в білизні синього кольору.
Ліза із мокрим волоссям похвалилася стрункою фігурою, пласким животиком та довжелезними ніжками. Вона постала на п'єдесталі, наче витончена скульптура.
"Точена. Ніби Тато Карло стругав. 20 років вбахав, щоб створити тебе", – написала танцівниця.
У відповідь фани написали, що Русіна дуже гаряча: "Несіть вогнегасник", "Гасіть цю пожежу", "Шедевральна", "Ось це так фігура", "Ти дуже красива дівчина".
Нагадаємо, MELOVIN та Русіна покинули танцювальне шоу після дев’ятого ефіру. Вони запам’яталися глядачам пристрасними танцями і та епатажними витівками.
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