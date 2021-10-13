Гаряча Сніжана Бабкіна у купальнику засвітила соски

Акторка показала ефектне фото.

Дружина співака Сергія Бабкіна, акторка Сніжана ще та спокусниця.

На сторінці в Instagram директорка зірки розмістила гарячу світлину з відпочинку. На ньому 36-річна блогерка позувала у молочному купальнику. Через тонку тканину просвічувалися соски обраниці зірки. Бабкіна похвалилася апетитними стегнами та стрункою фігурою.

Сніжана Бабкіна в купальнику / instagram.com/snezhana_babkina

Втім, у дописі Сніжана поміркувала не про сексуальність, а про проблеми. Вона зізналася, що останні два тижні стали непростими для неї.

"Пам'ятаєте мою улюблену фразу про те, що будь-яке життя, коли воно звичне і в ній немає струсу, перетворюється в болото, яке різко починає смердіти? Близько 2 тижнів тому у мене трапився такий струс, і не один. Чесно скажу, я очманіла (м'яко сказано), потім за тиждень ще більше, потім ще більше. Поки що я не готова про це говорити, але градус ви можете собі уявити, оскільки, пройшовши стільки труднощів, мене вже "складно" здивувати", – поділилася вона.

Акторка переконана, що складнощі – це розвиток, тому не стала "вмикати жертву". Кохана виконавця рішуче налаштована пройти ці випробування долі.

"Зараз я багато часу перебуваю в своїй порожнечі. Прислухаюся. Адже все народжується з порожнечі. І як важливо в ці моменти почути себе і не зламати свій внутрішній дух. Я мало зараз публікую дописів і сторіз. Пішла в своє підпілля. Сподіваюся, скоро випливу", – додала артистка.

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