Гаспар Ульєль трагічно загинув: стали відомі подробиці нещасного випадку на лижному курорті

Актор зіткнувся з іншим лижником.

Стали відомі подробиці трагічної загибелі французького актора Гаспара Ульєля, який помер 19 січня після нещасного випадку на гірськолижному курорті Ла Розьєр в Альпах.

Як повідомлялося раніше, Ульєль зіткнувся з іншим лижником. Згідно з поліцейським звітом, зірка стрічки "Ганнібал: Сходження" був без шолому, у той час як інший лижник мав його на голові. Він не постраждав.

Гаспар Ульєль / Associated Press

Також директор курорту Ла Розьєр Жан Регальдо детально розповів, як саме сталося те фатальне зіткнення:

"Зіткнення сталося на стику двох синіх трас, тобто трас середньої складності, доступних для всіх сімей, які не становили особливої небезпеки. У середу погода була особливо м'якою, з дуже добрим сніговим покривом", - поділився обставинами загибелі Ульєля Регальдо.

Гаспар Ульєль / Associated Press

Як відомо, у результаті зіткнення Ульєль отримав перелом шиї та знепритомнів. У такому стані його екстрено вертольотом госпіталізували до лікарні. Медики зробили дві операції, та, на жаль, врятувати 37-річного актора не вдалося.

У актора залишилася дружина - французька модель та співачка Гаелль П'єтрі. Їхньому синові в лютому виповниться шість років.

У Гаспара Ульєла залишилася дружина Гаелль П'єтрі та п'ятирічний син / Getty Images

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