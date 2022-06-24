Гай Річі відклав прем'єру нового бойовика через "українських гангстерів" у сюжеті

Новий шпигунський трилер Гая Річі "Операція Фортуна" вартістю 125 мільйонів фунтів зняли з прокату.

А все для того, щоб прибрати з бойовика, у якому знімалися британські зірки Г'ю Грант та Джейсон Стейтем, національність персонажів українських гангстерів.

Джерела, близькі до фільму, розповіли виданню Daily Mail, що через чутливість до війни, яка триває, було вирішено, що їм потрібно змінити "деталь" про національну приналежність банди. Втім, інсайдер зазначив, що у цьому рішенні немає жодного політичного підґрунтя.

"Щоб було ясно, у фільмі багато поганих хлопців… Антагоністи приїжджають із усього світу. Але через чутливість до війни в Україні було вирішено, що деякі з них більше не повинні ідентифікуватися як українські", – повідомило джерело.

Також відомо, що тепер прем'єра стрічки відбудеться наприкінці року.

Нагадаємо, Позитив через брак заробітку відмовився від квартири у Києві. Раніше артист орендував житло.

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