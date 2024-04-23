Гайді Клум без краплі макіяжу замилувала фото з молодшим на 16 років чоловіком: "Назавжди"

Німецька супермодель Гайді Клум вперше за тривалий час показалася з чоловіком, музикантом Томом Каулітцем і продемонструвала свої почуття.

Зірка рідко ділиться спільними фото, проте цього разу зробила виняток. Так, у своєму фотоблогу Гайді замилувала шанувальників ніжним кадром з 34-річним коханим. На зображенні вона поринула в обійми чоловіка, заплющивши очі. Щасливий Том вбраний у сорочку з квітковим принтом, а Клум – у звичайну джинсову. До слова, 50-річна модель вирішила продемонструвати свою природну красу та попозувала без краплі макіяжу та зайвих фільтрів.

Гайді Клум з чоловіком / Фото: instagram.com/heidiklum

"Ти і я назавжди", – ніжно підписала фото зірка.

Тим часом фани не змогли прокоментувати романтичну світлину подружжя, адже Гайді заборонила писати коментарі під публікацією задля уникнення зайвих обговорень.

Зазначимо, закохані побралися 2019 року. У пари немає спільних дітей, але супермодель виховує чотирьох нащадків від попередніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно дружина Олександра Скічка, бізнесвумен Єлизавета Юрушева також поділилася рідкісним селфі з чоловіком. Вона приїхала до України та показала, як без дітей провела час з коханим у Києві.

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