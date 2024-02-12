Гайді Клум ніжно привітала маму з 80-річчям й показала її архівні фото з конкурсу краси

Зірка показала себе у дитинстві з мамою.

Німецька супермодель Гайді Клум, яка нещодавно публікувала кумедні відео з 19-річною донькою, розповіла про свято у їхній родині.

Сьогодні, 12 лютого, її мама святкує день народження. Ерні Клум виповнилося 80 років. З нагоди ювілею донька присвятила мамі допис в Instagram. Так, Гайді показала її найріднішу людину в молодості. На архівній світлині Ерні з укладеним волоссям постає у рожевому купальнику з квітами у руках. Вочевидь, знімок був зроблений під час конкурсу краси на сцені 1972 року, коли жінці було 28 років.

Мама Гайді Клум / Фото: instagram.com/heidiklum

"З днем народження! Щасливого 80-річчя. Я тебе люблю, мамо", - замилувала підписом світлини Гайді.

Цікаво, що зірка приховала коментарі під публікацією, тому шанувальники не мають змоги привітати Ерні з її святом.

Натомість у сторіз знаменитість показала ще одне їхнє спільне з мамою архівне фото. На зображенні маленька супермодель позує у шапці та куртці в обіймах мами.

Гайді Клум з мамою у дитинстві / Фото: instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, сьогодні 12 лютого українська співачка Джамала також привітала свою маму з особливим святом і показала рідкісні фото з Галиною Михайлівною.

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