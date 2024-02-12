Гайді Клум ніжно привітала маму з 80-річчям й показала її архівні фото з конкурсу краси

Зірка показала себе у дитинстві з мамою.
Німецька супермодель Гайді Клум, яка нещодавно публікувала кумедні відео з 19-річною донькою, розповіла про свято у їхній родині.
Сьогодні, 12 лютого, її мама святкує день народження. Ерні Клум виповнилося 80 років. З нагоди ювілею донька присвятила мамі допис в Instagram. Так, Гайді показала її найріднішу людину в молодості. На архівній світлині Ерні з укладеним волоссям постає у рожевому купальнику з квітами у руках. Вочевидь, знімок був зроблений під час конкурсу краси на сцені 1972 року, коли жінці було 28 років.
"З днем народження! Щасливого 80-річчя. Я тебе люблю, мамо", - замилувала підписом світлини Гайді.
Цікаво, що зірка приховала коментарі під публікацією, тому шанувальники не мають змоги привітати Ерні з її святом.
Натомість у сторіз знаменитість показала ще одне їхнє спільне з мамою архівне фото. На зображенні маленька супермодель позує у шапці та куртці в обіймах мами.
Нагадаємо, сьогодні 12 лютого українська співачка Джамала також привітала свою маму з особливим святом і показала рідкісні фото з Галиною Михайлівною.
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