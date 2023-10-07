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Гайді Клум показала дорослу доньку, яка схожа на неї, як дві краплі води

Гайді Клум показала дорослу доньку, яка схожа на неї, як дві краплі води

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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966
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Гайді Клум показала дорослу доньку, яка схожа на неї, як дві краплі води

Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Зіркова мама з дочкою відвідали світський захід.

Німецька супермодель Гайді Клум разом зі своєю 19-річною донькою Лені з'явилася на святковій вечірці в Берліні.

Зіркова мама та її донька відвідали вечір бренду Intimissimi, обличчями якого стали у нещодавній рекламній кампанії. Кадрами з заходу Гайді поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дякуємо за найчарівнішу ніч у Берліні на святкуванні нашої нової кампанії... І дякуємо всім, хто прийшов і провів вечір з нами", - написала у соцмережі модель.

Гайді Клум з донькою / © instagram.com/heidiklum
Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum
Гайді Клум з донькою / © instagram.com/heidiklum
Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Для виходу в світ Клум-старша обрала мінісукню яскравого рожевого кольору, яку доповнила босоніжками на високих підборах. А ось Лені віддала перевагу довгій напівпрозорій сукні чорного кольору, яка відкрила її принади, та взула чорні туфлі-човники. 

У Мережі шанувальники відмітили, що 19-річна Лені дуже схожа на свою матусю, особливо коли усміхається: "Донька - копія мами", "Чарівні красуні", "Лені дуже схожа на свою маму", "Ось, що значить гарні гени". 

Гайді Клум з донькою / © instagram.com/heidiklum
Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, що Гайді Клум - багатодітна матуся. Супермодель має старшу доньку Лені від бізнесмена Флавіо Бріаторе, з яким вони розійшлися під час вагітності зірки. Також Гайді має трьох дітей від співака Сіла - синів Генрі Гюнтера і Йогана Райлі, а також доньку Лу Сулолу.

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Дата публікації
Перегляди
966
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