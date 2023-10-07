Гайді Клум показала дорослу доньку, яка схожа на неї, як дві краплі води

Німецька супермодель Гайді Клум разом зі своєю 19-річною донькою Лені з'явилася на святковій вечірці в Берліні.

Зіркова мама та її донька відвідали вечір бренду Intimissimi, обличчями якого стали у нещодавній рекламній кампанії. Кадрами з заходу Гайді поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Дякуємо за найчарівнішу ніч у Берліні на святкуванні нашої нової кампанії... І дякуємо всім, хто прийшов і провів вечір з нами", - написала у соцмережі модель.

Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Для виходу в світ Клум-старша обрала мінісукню яскравого рожевого кольору, яку доповнила босоніжками на високих підборах. А ось Лені віддала перевагу довгій напівпрозорій сукні чорного кольору, яка відкрила її принади, та взула чорні туфлі-човники.

У Мережі шанувальники відмітили, що 19-річна Лені дуже схожа на свою матусю, особливо коли усміхається: "Донька - копія мами", "Чарівні красуні", "Лені дуже схожа на свою маму", "Ось, що значить гарні гени".

Гайді Клум з донькою / Фото: instagram.com/heidiklum

Нагадаємо, що Гайді Клум - багатодітна матуся. Супермодель має старшу доньку Лені від бізнесмена Флавіо Бріаторе, з яким вони розійшлися під час вагітності зірки. Також Гайді має трьох дітей від співака Сіла - синів Генрі Гюнтера і Йогана Райлі, а також доньку Лу Сулолу.

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