Гайді Клум з невдалим макіяжем показала, який вигляд мала 31 рік тому

Зірка показала архівні фото.
Німецька супермодель та акторка Гайді Клум вирішила пригадати свою молодість.
Так, 48-річна зірка у своєму Instagram поділилася архівними світлинами. До слова, Гайді показала, який вигляд мала 31 рік тому. На знімках 17-річна майбутня зірка постала з невдалим макіяжем та у цікавому вбранні.
"Це я в 17 років. Мрію стати моделлю. А ще я трішки переборщила з олівцем для губ", - підписала фото знаменитість.
До слова, зірка приховала можливість залишати коментарі під дописом. Можливо, побоялася хейту. Втім, фани зірки однозначно б написали їй чимало компліментів щодо її зовнішнього вигляду.
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