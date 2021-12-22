Гайді Клум з невдалим макіяжем показала, який вигляд мала 31 рік тому

Гайді Клум з невдалим макіяжем показала, який вигляд мала 31 рік тому

Зірка показала архівні фото.

Німецька супермодель та акторка Гайді Клум вирішила пригадати свою молодість.

Так, 48-річна зірка у своєму Instagram поділилася архівними світлинами. До слова, Гайді показала, який вигляд мала 31 рік тому. На знімках 17-річна майбутня зірка постала з невдалим макіяжем та у цікавому вбранні.

Гайді Клум в юності / instagram.com/heidiklum

"Це я в 17 років. Мрію стати моделлю. А ще я трішки переборщила з олівцем для губ", - підписала фото знаменитість.

Гайді Клум в юності / instagram.com/heidiklum

До слова, зірка приховала можливість залишати коментарі під дописом. Можливо, побоялася хейту. Втім, фани зірки однозначно б написали їй чимало компліментів щодо її зовнішнього вигляду.

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