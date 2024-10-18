Гайтана чесно назвала причину зникнення зі сцени після виходу з лейблу: "Загублена у хаосі"

Українська співачка Гайтана вперше висловилася про складний період у творчому житті.

Так, після виходу зі свого колишнього лейблу Гайтана вже тривалий час не тішить своїх прихильників новими піснями. Тож, виконавиця вийшла на зв'язок з фанами й пояснила своє зникнення кризою. Як говорить Гайтана, її поглинув хаос, тож вона відновлювала себе тривалим мовчанням.

"Я давно не співала і не записувала нову музику, бо почувалася загубленою у хаосі як внутрішньому, так і зовнішньому. Мені потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися почути себе по-справжньому. Намагаючись знову зібрати себе до купи, як пазл, я шукала своє місце в цій новій реальності. Мені довелося знайти сили, щоб повернути впевненість у завтрашньому дні, щоб я могла бути джерелом підтримки для своїх близьких, особливо моєї доньки, яка серед всіх змін потребує мене як ніколи", - розповіла Гайтана.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitana_music

Після місяців розгубленості й відчуття провини перед іншими артистка заявила про відновлення свого стану й підтримала решту, хто стикається зі схожими емоціями.

"У цьому стані минули місяці. Мене переповнювали страх і безпорадність. Я не змогла захистити всіх, кого люблю, і відчувала провину за те, що я фізично не поруч зі своєю родиною. Але тиша лікує і поступово повертає бажання жити і творити. Дайте собі час, знаходьте тишу навіть у хаосі", - наголосила артистка.

Нагадаємо, нещодавно співак Тарас Тополя відреагував на чутки про кризу у стосунках з дружиною та розповів про їхні розбіжності в поглядах.

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