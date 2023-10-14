Гайтана на рідкісних кадрах показала 6-річну доньку, яку одягає в патріотичні образи

Українська співачка Гайтана, яка зараз мешкає за кордоном разом зі своєю родиною, показала доньку-школярку.

У своїх Instagram-stories знаменитість опублікувала рідкісні кадри з шестирічною Сапфір-Ніколь. Дівчинка танцювала посеред спортивного майданчику та усміхалася на камеру. Ролик з донькою зірка 2000-х залишила без підпису.

Донька Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

У кадрі Гайтана показала, як займається патріотичним вихованням доньки та, попри їхнє життя за кордоном, прищеплює їй любов до української культури. Так, на відео Сапфір-Ніколь з'явилася у білій сукні-вишиванці з червоними квітами, а також із біло-червоними бантиками на голові.

Донька Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Гайтана разом зі своєю родиною виїхала за кордон. І хоча співачка не приховує цей факт, розповідати, де саме вони оселилися разом з донькою та чоловіком, продюсером Олександром Смартом, вона не поспішає.

Ймовірно, що зараз зіркова родина перебуває у Швейцарії, адже чоловік Гайтани ділився світлинами з музичної студії Powerplay Studios, яка базується там.

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