Гайтана на рідкісному архівному фото здивувала, який вигляд мала у 12 років

На дитячих світлинах знаменитість просто не впізнати.

Українська співачка, зірка 2000-х Гайтана потішила прихильників архівним контентом.

У своєму Instagram артистка показала, який вигляд мала у дитячі роки. Знаменитість опублікувала рідкісне архівне фото, на якому їй всього 12 років.

Майбутня зірка позувала біля бананового дерева, а в руці Гайтана тримала в'язку зелених бананів. На фото знаменитість постала у чорній футболці, а її волосся було зібране в косички.

"Коли мені було 12 років…", - коротко підписала світлину виконавиця.

Гайтана у 12 років / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Цілком ймовірно, що знімок був зроблений, коли Гайтана гостювала у свого батька у Республіці Конго. Сама ж співачка від п'яти років жила разом з мамою в Україні.

Нагадаємо, через повномасштабну війну Гайтана разом з родиною виїхала з країни. Артистка не розповідала, куди саме вони вирушили. Утім, подейкують, що виконавиця перебуває у Швейцарії. Нещодавно чоловік Гайтани – музичний продюсер Олександр – опублікував фото зі швейцарської фотостудії. Фани припускають, що таким чином він підтвердив, що вони дійсно нині живуть у Швейцарії.

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