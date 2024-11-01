Гайтана на рідкісному фото показала 7-річну доньку-красуню і здивувала, як вона помітно підросла

Українська співачка Гайтана вперше за тривалий час показала помітно підрослу доньку від чоловіка, саунд-продюсера Алекса Смарта.

Сімейним контентом виконавиця поділилася у своєму Instagram. Артистка опублікувала фото, на якому була зображена 7-річна Сапфір-Ніколь. Дівчинка у спідничці, яскравій курточці та з бантиками на голові усміхнено позувала перед камерою на канатній доріжці. На фото можна добре розгледіти, як донька-красуня Гайтани помітно підросла та змінилася.

"Можливо, наші діти не знають більше про життя, але вони точно знають, як це відчувати та насолоджуватися", - по-філософськи підписала кадр із донькою виконавиця.

Донька Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Загалом, наразі Гайтана разом із чоловіком та донькою мешкає за кордоном, а саме у Швейцарії. Саме там Сапфір-Ніколь пішла до школи.

Нагадаємо, Гайтана тривалий час не з'являється на сцені та не випускає нових пісень. Нещодавно артистка назвала причину свого творчого зникнення.

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