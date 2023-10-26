Гайтана на рідкісному фото показала помітно підрослу 6-річну доньку

Українська співачка Гайтана останнім часом вкрай рідко тішить прихильників контентом та майже не показує сімейні фото.

Однак цього разу артистка вирішила зробити виняток. В Instagram-stories знаменитість опублікувала рідкісний знімок, на якому зображена її помітно підросла донька. На фото 6-річна Сапфір-Ніколь була одягнена у рожевий костюм, що захищає від дощу, у руках дівчинка тримала парасольку, а на її плечах виднівся рюкзачок. Знімок зіркова мама не стала підписувати.

Зокрема, Гайтана показала, як проводить час із донькою-школяркою. До слова, вони разом прогулювалися парком та насолоджувалися місцевими краєвидами.

Донька Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Зазначимо, Гайтана вкрай рідко виходить на зв'язок та не розповідає про своє життя. Відомо, що співачка разом з родиною живе за кордоном. Нещодавно чоловік артистки натякнув, де вони перебувають. Продюсер Олександр опублікував фото з музичної студії Powerplay Studios, яка базується у Швейцарії, тому, ймовірно, подружжя живе саме там. До речі, в Instagram Гайтани теж вказано, що місце розташування її облікового запису – Швейцарія.

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