Гайтана на рідкісному фото здивувала, як її 6-річна донька помітно підросла

Українська співачка Гайтана вкрай рідко публікує сімейні фото та не охоче ділиться подробицями особистого життя.

Однак цього разу артистка зробила виняток. У своєму Instagram співачка опублікувала рідкісний знімок 6-річної Сапфір-Ніколь. На фото радісна дівчинка позує у сірій кофтинці з улюбленою героїнею мультфільму та в обручі з вушками Мінні Маус. Маленька Сапфір-Ніколь також руками склала сердечко.

"Хай буде любов", - коротко підписала знімок доньки Гайтана, щоправда, англійською мовою, та додала різні смайлики.

Донька Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

А от підписники виконавиці були більш багатослівними. Зокрема, вони зазначили, що Сапфір-Ніколь росте справжньою красунею. Деякі ж запримітити, що донька артистки вже помітно підросла.

Така вже доросла! Обіймаю!

Яка красуня! Дівчинка – супер.

Красуня та дуже мила!

Нагадаємо, нещодавно рідкісним фото з донькою поділився соліст гурту "Скай" Олег Собчук. Виконавець здивував, що 20-річнаТетяна неабияк на нього схожа.

Читайте також: