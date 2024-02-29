Гайтана на рідкісному фото здивувала, як її 6-річна донька помітно підросла

Артистка опублікувала рідкісний знімок дівчинки.
Українська співачка Гайтана вкрай рідко публікує сімейні фото та не охоче ділиться подробицями особистого життя.
Однак цього разу артистка зробила виняток. У своєму Instagram співачка опублікувала рідкісний знімок 6-річної Сапфір-Ніколь. На фото радісна дівчинка позує у сірій кофтинці з улюбленою героїнею мультфільму та в обручі з вушками Мінні Маус. Маленька Сапфір-Ніколь також руками склала сердечко.
"Хай буде любов", - коротко підписала знімок доньки Гайтана, щоправда, англійською мовою, та додала різні смайлики.
А от підписники виконавиці були більш багатослівними. Зокрема, вони зазначили, що Сапфір-Ніколь росте справжньою красунею. Деякі ж запримітити, що донька артистки вже помітно підросла.
- Така вже доросла! Обіймаю!
- Яка красуня! Дівчинка – супер.
- Красуня та дуже мила!
Нагадаємо, нещодавно рідкісним фото з донькою поділився соліст гурту "Скай" Олег Собчук. Виконавець здивував, що 20-річнаТетяна неабияк на нього схожа.
Читайте також: