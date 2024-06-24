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Гайтана неочікувано повернулася до російської мови та нарвалася на різку критику

Гайтана неочікувано повернулася до російської мови та нарвалася на різку критику

Гайтана неочікувано повернулася до російської мови та нарвалася на різку критику

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Артистка пояснила, чому повернулася до російської.

Українська співачка Гайтана нарвалася на критику через російську мову.

Так, артистка опублікувала допис в Instagram, де поділилася, що вперше за два з половиною роки купила квіти. За словами виконавиці, це подумки повертає її додому. Такий допис Гайтана опублікувала російською мовою, хоча від початку повномасштабної війни вона спілкувалася українською.

"Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки…Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" – поцікавилася артистка в користувачів.

Утім, фани були обурені. Співачку розкритикували за те, що вона в публічному просторі продовжує використовувати російську, водночас як всі зірки перейшли на українську: "Гайтано, а чому все російською?", "прикро читати все російською", "чому російською?".

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic
Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Тож, Гайтана вирішила пояснити, чому повернулася до російської. За словами знаменитості, в неї багато рідних, які спілкуються різними мовами. Також співачка додала, що поважає людей за їхні вчинки, а не мову, яку вони використовують.

"Тому що у мене багато рідних та близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою...Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їхнім вчинкам", - пояснила артистка.

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Нагадаємо, нещодавно зірка Вєрка Сердючка потрапила у мовний скандал. Артистка в Києві заспівала російською. Мовний обдусмен вже прокоментував, чи порушила Сердючка закон.

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