Гайтана неочікувано повернулася до російської мови та нарвалася на різку критику

Українська співачка Гайтана нарвалася на критику через російську мову.

Так, артистка опублікувала допис в Instagram, де поділилася, що вперше за два з половиною роки купила квіти. За словами виконавиці, це подумки повертає її додому. Такий допис Гайтана опублікувала російською мовою, хоча від початку повномасштабної війни вона спілкувалася українською.

"Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки…Це повертає мені відчуття дому. А що вам повертає відчуття дому?" – поцікавилася артистка в користувачів.

Утім, фани були обурені. Співачку розкритикували за те, що вона в публічному просторі продовжує використовувати російську, водночас як всі зірки перейшли на українську: "Гайтано, а чому все російською?", "прикро читати все російською", "чому російською?".

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Тож, Гайтана вирішила пояснити, чому повернулася до російської. За словами знаменитості, в неї багато рідних, які спілкуються різними мовами. Також співачка додала, що поважає людей за їхні вчинки, а не мову, яку вони використовують.

"Тому що у мене багато рідних та близьких людей, які спілкуються зі мною різними мовами: українською, російською, німецькою, англійською, французькою...Я люблю, поважаю і обираю людей для себе тільки завдяки їхнім вчинкам", - пояснила артистка.

Гайтана оголосила про початок нового етапу в музичній кар'єрі

Нагадаємо, нещодавно зірка Вєрка Сердючка потрапила у мовний скандал. Артистка в Києві заспівала російською. Мовний обдусмен вже прокоментував, чи порушила Сердючка закон.

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