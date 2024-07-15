Гайтана оскандалилася концертом з російськомовними піснями під час війни

Українська співачка Гайтана неабияк обурила своїм нещодавнім виступом у Бішкеку – столиці Киргизстану.

Артиста відіграла концерт 11 липня. Сама Гайтана про подію мовчить, однак користувачі активно діляться у соцмережах відео. Виявилося, що співачка відіграла концерт російською мовою, хоча у своєму репертуарі має чимало українських хітів.

Гайтана обурила концертом за кордоном, де вона співала російськомовні хіти

Ба більше, в описі події також вказувалися, що Гайтана заспіває свої найпопулярніші російськомовні пісні, наприклад, "Он мой волшебник", "Самый лучший", "Кто я для тебя" та інші.

Афіша концерту Гайтани в Бішкеку

Користувачів неабияк обурило, що Гайтана у соцмережах про війну в Україні мовчить. Окрім того, до країни вона не повертається. У Киргизстані відбувся чи не один із перших концертів артистки після початку війни, однак і той вона відспівала російською.

Раніше Гайтана взагалі почала вести соцмережі російською мовою. Співачку неабияк розкритикували за це в соцмережах. Тож, артистка швидко пояснила, чому обрала спілкуватися російською.

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