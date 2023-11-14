Гайтана після тривалої паузи оголосила про повернення на сцену

Українська співачка Гайтана поділилася з прихильниками радісною новиною, що після тривалої паузи повертається на сцену.

У своєму Instagram артистка зізналась, що пішла від музичного лейбла Lavina Music, з яким випускала пісні від 2003 року. Причиною такого рішення виконавиця назвала те, що співпраця вичерпала себе. Гайтана запевнила, що права на її пісні та кліпи залишаються в неї.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

"У мене для вас важлива новина. Від 2003 року я мала за честь працювати з Lavina Music. Разом ми зробили багато класної музики та пройшли неймовірний творчий шлях. Водночас нещодавно спільно ми вирішили завершити співпрацю, адже зробили все (і навіть більше), що планували. Ми підписали угоду, що затверджує мої права на всі пісні, альбоми й кліпи, створені за цей час. Ми не маємо одне до одного фінансових або творчих питань і рухаємось далі", - поділилася артистка.

Співачка оголосила, що сама тепер займатиметься своєю творчістю і вже незабаром випустить новинки.

"Відтепер — я капітан цього корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії!" – зазначила виконавиця.

Гайтана оголосила про початок нового етапу в музичній кар'єрі

Нагадаємо, Гайтана співпрацювала з лейблом Lavina Music від 2003 року. За цей час артистка випустила чимало композицій, які стали хітами, серед яких "Шаленій", "Два вікна", "Be My Guest" та інші. Останню композицію знаменитість випустила 2015 року, яка отримала назву "VooDooMan".

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