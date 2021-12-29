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Гайтана поділилася кумедним відео, де 4-річна донька співає її хіт: "Бомба-дожди"

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Гайтана поділилася кумедним відео, де 4-річна донька співає її хіт: "Бомба-дожди"

Гайтана / instagram.com/gaitanamusic

Сапфір-Ніколь має гарний музичний слух.

Популярна співачка Гайтана насмішила шанувальників милим відео своєї донечки Сапфір-Ніколь.

У фотоблогу артистка розмістила ролик, де 4-річна дівчинка з іграшкою в руках переспівує хіт зіркової мами "Лондон-дожди". Щоправда, замість першого слова малеча співала "бомба". Варто зазначити, що від артистки дівчинка успадкувала гарний музичний слух.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Юзери були у захопленні від маленької копії Гайтани, про що написали у коментарях.

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