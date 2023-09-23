Гайтана поділилася рідкісними фото з чоловіком з-за кордону: де перебуває пара

Подружжя не приховує, що з початком повномасштабної війни виїхало з України.

Українська співачка, зірка 2000-х Гайтана на своїй сторінці в Instagram поділилася свіжими знімками, на яких зображена разом з родиною.

У сторіз свого фотоблогу виконавиця запостила декілька світлин. На першій артистка позує зі своїм чоловіком та її музичним продюсером Олександром. Цікаво, що у Instagram чоловік підписався прізвищем Гайтани – Ессамі. Цілком можливо, що продюсер взяв прізвище своєї коханої.

Гайтана з чоловіком / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Також Гайтана розчулила фанів фотографією, на якій її коханий Алекс обіймає їхню донечку, 6-річну Сапфір-Ніколь. Всі ці кадри були зроблені під час відпочинку.

Чоловік Гайтани з їхньою донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Виконавиця не приховує, що через повномасштабну війну в Україні вони з родиною виїхали, однак не квапилися розповідати, де саме перебувають.

Своєю чергою, чоловік Гайтани у сторіз свого Instagram розмістив знімок з музичної студії Powerplay Studios, яка базується у Швейцарії. Тож, ймовірно, саме в Швейцарії подружжя зупинилося, де наразі живе та працює.

Чоловік Гайтани розсекретив їхнє місцезнаходження / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Нагадаємо, раніше Гайтана вже ділилася своїми свіжими світлинами з прихильниками, а також показала, яким хобі за кордоном захопилася.

Читайте також: