Гайтана показала архівне фото з Криму: який вигляд мала зірка 31 рік тому

Українська співачка Гайтана поділилася з шанувальниками своїм архівним фото з Криму.

На сторінці в Instagram артистка розмістила кадр, на якому позує 13-річною. За словами виконавиці, фотографія була зроблена в Алушті. Тоді юна Гайтана разом з музичним ансамблем поїхала на відпочинок на море.

На знімку майбутня зірка позує усміхненою, а поруч з нею зображений чотирилапий друг.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Ті роки Гайтана згадує з теплотою у душі. Зокрема, відпочинок з друзями, дискотеки, перше кохання, відчуття безпеки:

"Алушта. Тут мені було 12 чи 13 років. Ми разом із музичним ансамблем поїхали відпочивати на море. Коли я дивлюся на це фото, в мені, здається, розквітають квіти. Відчуття щастя від спогадів про відпочинок разом із друзями, репетиції, виступи, дискотеки, перше кохання, неймовірне тепле море, відчуття безпеки... Добрі люди у всьому світі, я так хочу, щоб дорослі та діти мали щасливі спогади, щоб сьогодення було безпечним та мирним, а майбутнє — радісним та світлим", - висловила свої думки Гайтана.

Нагадаємо, місяць тому Гайтана поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком, продюсером Алексом Смартом і привітала його з важливим святом.

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