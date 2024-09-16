Гайтана показала підрослу 7-річну доньку та її нове захоплення за кордоном

Популярна співачка Гайтана потішила шанувальників рідкісним контентом з донькою Сапфір-Ніколь.

У своєму фотоблогу виконавиця поділилася, як 7-річна дівчинка опановує нове хобі. Судячи з кадрів, зіркова мама записала Сапфір-Ніколь на класи з фортепіано. А донька, своєю чергою, показує вже перші результати. У присутності мами разом з викладачем вона грає невеликі фрагменти мелодій, слідкуючи за нотами. Тож, схоже, маленька Сапфір вирішила піти стопами Гайтани.

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitana_music

Зазначимо, 7-річна Сапфір-Ніколь разом з мамою нині проживає за кордоном. Дівчинка відвідує там місцеву школу й навчається німецькою мовою. Раніше Гайтана пояснювала, що не наражатиме доньку на небезпеку в Україні, тож поки відкладає своє повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко розповідав про адаптацію його 8-річної доньки Ангеліни, яку він разом з дружиною вдочерив на початку цього літа. Знаменитість вперше відповів, чому дівчинка у такому віці пішла до першого класу та які її з сестричкою-першокласницею успіхи в школі зараз.

Гайтана віддала доньку до школи за кордоном і пояснила, чому не в Україні

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