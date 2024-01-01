Гайтана показала рідкісне фото свого чоловіка та привітала його з важливим святом

Українська співачка Гайтана розповіла про свято її чоловіка, саунд-продюсера Олександра Смарта й ніжно звернулася до нього.

Вчора, 31 грудня, чоловік співачки, Олександр святкував свій день народження. З цієї нагоди зірка показала фото коханого у своєму фотоблогу й присвятила йому допис.

Так, у кадрі Олександр постає у чорній футболці та окулярах. Чоловік курить і замріяно дивиться у кадр. Окрім світлини, Гайтана також залишила зворушливий підпис і ніжно описала риси характеру свого коханого.

Зокрема, співачка наголосила, що її чоловік наділений усім найкращим і вміє бути як серйозним і відповідальним, так і веселим. І побажала йому надалі бути щасливим.

Чоловік Гайтани / Фото: instagram.com/gaitana_music

"Ти вмієш вести за собою, дбати, захищати, навчати і наставляти, бути чесним, відповідальним, люблячим, неординарним та веселим… Все гарне в тобі! З днем народження, коханий! Будь щасливий", - написала вітання артистка.

Своєю чергою фани також долучилися до привітань саунд-продюсера.

Нагадаємо, нещодавно Гайтана напередодні свят показувала спільне фото з 6-річною донькою та чоловіком біля багаття. Артистка щиро привітала шанувальників зі святами.

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