Гайтана показала рідкісне фото з 7-річною донькою і здивувала, як вона з роками змінилася

Популярна співачка Гайтана вперше за тривалий час показала свою 7-річну донечку Сапфір-Ніколь.

Так, артистка у фотоблогу вкрай рідко показує дівчинку, однак цього разу вона зробила виняток. В Instagram виконавиця опублікувала яскравий знімок з донькою. Фото було зроблене в автівці. На ньому Гайтана та Сапфір-Ніколь з усмішкою на обличчі позували одна біля одної перед об'єктивом фотокамери. До речі, дівчинка взяла приклад із зіркової мами і зробила схожу зачіску.

До слова, співачка продемонструвала, як її донечка, якій нещодавно виповнилося сім років, помітно підросла та неабияк змінилася.

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Підписувати кадр із донькою Гайтана не стала. Натомість вона лиш додала смайлик, що показує поцілунок із червоним сердечком.

Зазначимо, Гайтана від початку повномасштабної війни разом із чоловіком та донькою живе за кордоном. Сімейство нібито перебуває у Швейцарії, на що вказує й геопозиція облікового запису артистки в Instagram. До України зірка не повертається та про війну мовчить. Нещодавно ж Гайтана потрапила у скандал. Вона дала концерт в столиці Киргизстану, де співала лише російськомовні пісні. Хоча в репертуарі виконавиці є чимало треків українською.

Гайтана обурила концертом за кордоном, де вона співала російськомовні хіти

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