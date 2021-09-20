Гайтана шокувала жахливими умовами в українському літаку зі щілинами: "Ледь не задихнулися"

Гайтана шокувала жахливими умовами в українському літаку зі щілинами: "Ледь не задихнулися"

Співачка розповіла, як летіла з Києва до Херсона.

Відома співачка Гайтана розкритикувала українські авіалінії.

Так, днями артистка летіла із Києва до Херсона на концерт. Як написала знаменитість у своєму Instagram, ще до вильоту в салоні почало смердіти вихлопними газами. За її словами, пасажири ледь не задихнулися.

"Дихати було неможливо, маски не допомагали. Мені довелося дихати в рукав джемпера, щоб хоч якось не знепритомніти. Інтоксикація. Страшно уявити, якби в салоні перебували діти", – написала зірка.

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана додала, що люди, які перебували в літаку, кинулися власноруч усунути проблему. Втім, у щілинах вже були серветки, які залишили там попередні пасажири. Судячи з цього, знаменитість припустила, що проблема давно відома компанії, але вона її не вирішує.

Виконавиця також поділилася, що після посадки у неї були нудота, безсоння, головний біль та страшна інтоксикація.

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