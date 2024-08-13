Гайтана відмовилася віддавати 7-річну доньку до української школи та назвала причину

Популярна співачка Гайтана повідомила, що не віддаватиме доньку до української школи.

Так, Сапфір-Ніколь вже сім років. Цьогоріч дівчинка йде до першого класу. Та, як повідомила виконавиця, її донечка піде до школи за кордоном та навчатиметься німецькою. Навчальний заклад в Україні виконавиця не розглядала.

Гайтана пояснила, що зараз нічого не може прогнозувати. Однак, першою чергою для неї важливо, аби її рідні перебували в безпеці. Тож, ймовірно, співачка обрала для доньки школу за кордоном через повномасштабну війну в Україні.

Гайтана віддала доньку до школи за кордоном і пояснила, чому не в Україні

"Моя донька через декілька днів піде вперше до першого класу. Я шокована. Мені здається, що нещодавно я ще сама ходила до школи. Ми не можемо нічого прогнозувати, тож моя дочка буде вчитися німецькою, і нам залишається тільки любити, захищати своїх рідних і дякувати Богу за все, що у нас є", - зізналась артистка.

Нагадаємо, тим часом соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк обрав для своїх дітей навчальні заклади в Україні. Донька музиканта вступила до коледжу, а син – до ліцею. Артист пояснив, чому вони відмовилася від освіти за кордоном.

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