Гайтана вперше за довгий час показалася з чоловіком та донькою: який вигляд зараз має артистка

Зірка 2000-х, українська співачка Гайтана потішила шанувальників, вперше за рік з'явившись у соцмережах.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила позитивні світлини, на яких усміхненою постає з чоловіком, саунд-продюсером Алексом Смартом та їхньою 5-річною донькою Сапфір-Ніколь. На фотографіях родина спочатку десь у полі на тлі дерев, а потім Гайтана з донькою постає десь у місті у парку атракціонів.

Гайтана з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Де саме артистка перебуває, вона не вказала. Так само як і нічого не розповіла про своє життя після повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою, шанувальники були раді побачити свою кумирку і побажали щастя її родині: "Гайтана унікальна співачка, прекрасна людина! Раді бачити", "Гайтаночко! Нарешті я вас бачу! Сумую і мрію потрапити на ваш концерт", "як приємно вас бачити", "дуже раді бачити вас щасливою! Так не вистачає вашого голосу, вашої енергії та найкращих пісень!".

Нагадаємо, що до 24 лютого 2022 року було відомо, що Гайтана разом з чоловіком і донькою проживає у селі Іванковичі, що на Київщині. Там у родини розташована двоповерхова вілла у котеджному містечку біля озера Круглик.

З початком повномасштабного російського вторгнення Гайтана залишила у своєму Instagram пости, в яких підтримала Україну.

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