Гайтана замилувала фото з помітно підрослою донькою та показала, як із нею розважається у Швейцарії

Українська співачка Гайтана потішила прихильників сімейним контентом.

Виконавиця у своєму Instagram опублікувала рідкісні кадри з помітно підрослою 6-річною донькою Сапфір-Ніколь. Зокрема, артистка показала, як проводить час із дівчиною.

Гайтана нині живе у Швейцарії. У країні випало чимало снігу, тож співачка разом з Сапфір-Ніколь залюбки побавилася на засніженому подвір'ї. Мама з донькою дуркували та робили чимало фото.

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

На кадрах артистка позувала спереду, а позаду неї - маленька Сапфір-Ніколь. Вони усміхалися на камеру та ставали у кумедні пози для знімків.

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Сніжно, ніжно, весело", - коротко підписала світлини Гайтана.

Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Не забула артистка похизуватися і неймовірними краєвидами, за якими спостерігала. Співачка опублікувала фото, на яких показала дерева, які були повністю вкриті снігом.

Допис Гайтани / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Нагадаємо, нещодавно артистка Ольга Горбачова тішила фанів сімейним контентом. Знаменитість показала рідкісні фото з доньками, яких вона народила від продюсера Юрія Нікітіна.

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