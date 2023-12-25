Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гайтана замилувала кадрами з 6-річною донькою й привітала всіх з Різдвом

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
809
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гайтана замилувала кадрами з 6-річною донькою й привітала всіх з Різдвом

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Виконавиця показалася поблизу багаття.

Українська співачка Гайтана з нагоди Різдва опублікувала світлину з донечкою Сапфір-Ніколь. 

Фото з'явилося у фотоблогу зірки. На ньому вона разом з 6-річною донькою попозували на пеньку. Гайтана у цей час ніжно обійняла доньку й махала рукою в кадр. Водночас поблизу знаменитості і Сапфір-Ніколь сидять ще двоє чоловіків і один юнак. У веселій компанії вони смажили щось смачне на палицях над багаттям. Невідомо, чи це близькі співачки, чи й просто незнайомці, які розділили веселощі разом з ними.

Гайтана з донькою / © instagram.com/gaitana_music
Гайтана з донькою / Фото: instagram.com/gaitana_music

"Щасливого Різдва, мої любі", - зворушила коротким вітальним підписом артистка.

У коментарях під дописом Гайтану також привітали її шанувальники, побажавши всього найкращого.

До слова, позаду знаменитості височіють будівлі й зовсім немає снігу довкола. Хоча верхній одяг людей на фото свідчить, що на вулиці було прохолодно. Відомо, що наразі виконавиця з донечкою проживають у Швейцарії. І нещодавно, співачка разом з 6-річною Сапфір-Ніколь побавилися й наробили фото у кумедних позах на тлі засніженого подвір'я.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
809
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація