Гайтана зворушила знімком з дочкою на честь її дня народження

Гайтана зворушила знімком з дочкою на честь її дня народження

Сапфір-Ніколь святкує 4-річчя.

Популярна співачка Гайтана, яка нещодавно відсвяткувала 42-річчя, сьогодні, 27 червня святкує день народження своєї донечки Сапфір-Ніколь.

Дівчинці виповнилося 4 роки. З цієї святкової нагоди зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зворушливе фото, на якому позувала разом з іменинницею.

На знімку зіркова мама з афрокосичками ніжно цілує донечку у губи.

instagram.com/gaitanamusic

"Людині з мого живота сьогодні виповнилося 4 роки. З Днем Народження, Сапфір-Ніколь", - привітала доньку співачка.

Шанувальники були у захваті від знімку дівчат та поспішили у коментарях засипати маленьку привітаннями.

З іменинницею! Нехай росте щасливою, здоровою і коханою!

Вітаю, Ніколь! Щастя вам!

Гайтаночко, з іменинницею, нехай радує своїх батьків і буде щасливою дитиною.

Нагадаємо, не так давно Гайтана показала рідкісне фото, де постала 14-річна з татом. Співачка вдалася до спогадів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання