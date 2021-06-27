Гайтана зворушила знімком з дочкою на честь її дня народження

Сапфір-Ніколь святкує 4-річчя.
Популярна співачка Гайтана, яка нещодавно відсвяткувала 42-річчя, сьогодні, 27 червня святкує день народження своєї донечки Сапфір-Ніколь.
Дівчинці виповнилося 4 роки. З цієї святкової нагоди зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зворушливе фото, на якому позувала разом з іменинницею.
На знімку зіркова мама з афрокосичками ніжно цілує донечку у губи.
"Людині з мого живота сьогодні виповнилося 4 роки. З Днем Народження, Сапфір-Ніколь", - привітала доньку співачка.
Шанувальники були у захваті від знімку дівчат та поспішили у коментарях засипати маленьку привітаннями.
- З іменинницею! Нехай росте щасливою, здоровою і коханою!
- Вітаю, Ніколь! Щастя вам!
- Гайтаночко, з іменинницею, нехай радує своїх батьків і буде щасливою дитиною.
Нагадаємо, не так давно Гайтана показала рідкісне фото, де постала 14-річна з татом. Співачка вдалася до спогадів.