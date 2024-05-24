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Геннадій Вітер висловився про куму Настю Каменських і різко розкритикував її чоловіка Потапа

Геннадій Вітер висловився про куму Настю Каменських і різко розкритикував її чоловіка Потапа

Геннадій Вітер висловився про куму Настю Каменських і різко розкритикував її чоловіка Потапа

Геннадій Вітер, Потап і Настя Каменських

Співак також вперше розповів про своїх дітей.

Український продюсер та співак Геннадій Вітер, він же Gena Viter, розповів про власне ставлення до співачки Насті Каменських та її чоловіка, репера та продюсера Потапа.

Як відомо, Геннадій разом з Настею мають спільного хрещеника. Наразі ж, за словами продюсера, його стосунки з кумою залишаються дружніми. Втім, артист дещо вороже налаштований проти Потапа й не визнає його творчості та скандальної поведінки під час повномасштабного вторгнення.

"Для мене Настя Каменських – близька людина. Я її буду підтримувати, а його, ось того чоловіка (Потапа – прим. ред.) – ні. Категорично ні. Вважаю, що він не робиться якісь правильні речі відносно нашої країни", - зазначив Вітер в інтерв'ю для "ЖВЛ".

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap
Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

Окрім того, артист вперше привідкрив завісу особистого життя. Зокрема, зізнався, що є батьком двох дітей. Втім, запевняє, що публіка їх ніколи не побачить, як і його обраницю: "Ніколи ніхто їх не буде бачити. Тільки близькі люди, які мають на це право".

Нагадаємо, нещодавно Геннадій Вітер різко розкритикував Олега Винника, з яким до війни був у тісних дружніх стосунках. Ба більше, артист навіть розповів про листування з його обраницею Таюне.

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