Геннадій Вітер заінтригував народженням сина й уперше показав свою маленьку копію

Український продюсер та співак Геннадій Вітер, він же Gena Viter, потішив шанувальників сімейним контентом.

Так, зірка вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя й зовсім не розкриває, з ким все ж таки закрутив роман. Проте нещодавно Вітер зізнався, що має двох дітей, імена та стать яких також вирішив ретельно приховувати. Тоді артист наголошував, що їх ніхто ніколи не бачитиме, окрім близьких. Тож, вочевидь, співак вирішив зробити виняток і у фотоблогу показав маленького хлопчика, який схожий на нього, як дві краплі води. На зображенні видно, як вони разом відпочивають у місці дуже схожому на пляж.

Геннадій Вітер / Фото: instagram.com/genaviter_official

Ба більше, Геннадій ще більше підігрів чутки, що це його син, підписом знімку, де написав про віднайдення часу для всього, натякаючи на родину.

"Знаходити час… на все. І що тут сказати… спіймали", - заінтригував виконавець.

Ймовірно, артист вирушив у родинну відпустку й відпочиває зараз з коханою та дітьми в Україні. Так, у своїх сторіз зірка опублікував кадри, на яких видніються лавандові поля та ліс.

Геннадій Вітер / Фото: instagram.com/genaviter_official

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин зізналася, чи дійсно вони з чоловіком очікують на третю дитину після чуток про її вагітність.

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