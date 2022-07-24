Герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія відгуляв гучне грузинське весілля з 20-річною коханою

Так, минулої суботи, 23 липня, Іраклі Макацарія одружився зі своєю 20-річною обраницею Лізою Чічуа.

Закохані влаштували пишне грузинське весілля, про що розповіли на своїх сторінках в Instagram. Для важливої події у житті Ліза обрала стриману білосніжну сукню до підлоги та довгий вельон. Наречений же був у класичному костюмі, білосніжній сорочці з метеликом.

Іраклі Макацарія одружився / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія одружився / Фото: instagram.com/maqatsa

Це було так зворушливо, коли батько Лізи виводив її до нареченого, Іраклі не стримав сліз і розплакався.

Зазначимо, що у той же день молодята й повінчалися.

Іраклі Макацарія одружився / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія одружився / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що на наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа, яка молодша від нього на 17 років. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.

Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж.

Іраклі Макацарія тривалий час не афішував особисте життя. Але у квітні 2021 року розсекретив свої стосунки. Знаменитість почав зустрічатися з 19-річною дівчиною на ім'я Ліза.

Пізніше ведучий прокоментував різницю у віці з коханою. Знаменитість зізнався, що різниця у 17 років пару зовсім не бентежить.

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